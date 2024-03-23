В «Родине» сообщили о переносе матча 24-го тура первой лиги против «Алании»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в комментарии для «СЭ» заявил о переносе матча 24-го тура первой лиги против «Алании», который должен был состояться 24 марта в Грозном.

«Буквально 10 минут нам сообщили, что игра против «Алании» не состоится. Будет определена новая дата, когда эта встреча будет проведена», — сказал Зинин «СЭ».

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших в теракте составляет 93 человека.