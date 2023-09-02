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Сегодня, 11:45

Рязанцев — о возможной тренерской карьере: «Не думаю, что хотел бы быть каким-то собирательным образом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о планах после завершения карьеры.

— Планируете ли вы продолжать карьеру в следующем сезоне?

— Давайте не будем загадывать. Все зависит только от здоровья. Желание? Больше зависит от здоровья.

— Вы упомянули про тренерские курсы.

— У меня уже есть лицензия B, но с недавнего времени действующим футболистам нельзя проходить лицензирование. Поэтому о тренерских курсах можно будет говорить после завершения.

— Вы планируете заняться этим после завершения?

— Я планирую их точно окончить. Не знаю, как дальше сложится. В любом случае, это не помешает.

— На кого из тренеров хотели бы быть похожим?

— Ни на кого. Все тренеры, с которыми я работал, были очень интересными. Не думаю, что хотел бы быть каким-то собирательным образом. Есть что-то свое и нужно дополнять это интересными вещами, которые я знаю и мне еще предстоит узнать. Тренеры, с которыми я работал — супертренеры. И отечественные, и зарубежные: Спалетти, Боаш, Луческу, Бердыев. Тот же Игнашевич, хотя он только начинал карьеру. Но это была интересная плодотворная работа.

Александру Рязанцеву 36 лет. Контракт полузащитника с московским «Торпедо» рассчитан до конца сезона 2023/24.

(Дмитрий Барулев, Сергей Жуков)

Александр Рязанцев (футбол)
ФК Торпедо (Москва)
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 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
3
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
4
 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
8
 Енисей 7 3 1 3 10-9 10
9
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
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 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
16
 Кубань 7 1 1 5 3-8 4
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
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2.09 17:00
Волгарь – Сокол
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Алания – Енисей
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 - : -
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 - : -
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