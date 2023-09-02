Сегодня, 11:45
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о планах после завершения карьеры.
— Планируете ли вы продолжать карьеру в следующем сезоне?
— Давайте не будем загадывать. Все зависит только от здоровья. Желание? Больше зависит от здоровья.
— Вы упомянули про тренерские курсы.
— У меня уже есть лицензия B, но с недавнего времени действующим футболистам нельзя проходить лицензирование. Поэтому о тренерских курсах можно будет говорить после завершения.
— Вы планируете заняться этим после завершения?
— Я планирую их точно окончить. Не знаю, как дальше сложится. В любом случае, это не помешает.
— На кого из тренеров хотели бы быть похожим?
— Ни на кого. Все тренеры, с которыми я работал, были очень интересными. Не думаю, что хотел бы быть каким-то собирательным образом. Есть что-то свое и нужно дополнять это интересными вещами, которые я знаю и мне еще предстоит узнать. Тренеры, с которыми я работал — супертренеры. И отечественные, и зарубежные: Спалетти, Боаш, Луческу, Бердыев. Тот же Игнашевич, хотя он только начинал карьеру. Но это была интересная плодотворная работа.
Александру Рязанцеву 36 лет. Контракт полузащитника с московским «Торпедо» рассчитан до конца сезона 2023/24.
(Дмитрий Барулев, Сергей Жуков)
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
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2
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
3
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
4
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
7
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
8
|Енисей
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
9
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|7
|1
|4
|2
|5-8
|7
|
16
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|- : -
|2.09
|18:00
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Алания – Енисей
|- : -
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|- : -
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|- : -
|3.09
|17:00
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КАМАЗ – Ленинградец
|- : -
|4.09
|17:00
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Тюмень – Арсенал
|- : -
|4.09
|19:30
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Родина – Торпедо
|- : -