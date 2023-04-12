Попов: «Рахимов не умеет строить атакующий футбол. «Рубину» придется тяжело»

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера казанского клуба.

«В свое время он был европейским тренером. Рахимов не умеет строить атакующий футбол — это истина. Тут даже отрицать нечего. Не понимаю, как с ним будет играть «Рубин». Тяжело придется команде», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

Также он ответил на вопрос, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ.

«Судя по репликам других людей, «Рубин» уже вышел в РПЛ. Если Рахимов ничего в команде не испортит, то на 99 процентов казанцы уже в премьер-лиге», — добавил экс-игрок.

На данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 47 очков за 26 туров.