Попов: «Рахимов не умеет строить атакующий футбол. «Рубину» придется тяжело»

Сегодня, 14:48
Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера казанского клуба.
«В свое время он был европейским тренером. Рахимов не умеет строить атакующий футбол — это истина. Тут даже отрицать нечего. Не понимаю, как с ним будет играть «Рубин». Тяжело придется команде», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.
Также он ответил на вопрос, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ.
«Судя по репликам других людей, «Рубин» уже вышел в РПЛ. Если Рахимов ничего в команде не испортит, то на 99 процентов казанцы уже в премьер-лиге», — добавил экс-игрок.
На данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 47 очков за 26 туров.