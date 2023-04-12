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Сегодня, 14:48

Попов: «Рахимов не умеет строить атакующий футбол. «Рубину» придется тяжело»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера казанского клуба.

«В свое время он был европейским тренером. Рахимов не умеет строить атакующий футбол — это истина. Тут даже отрицать нечего. Не понимаю, как с ним будет играть «Рубин». Тяжело придется команде», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

Также он ответил на вопрос, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ.

«Судя по репликам других людей, «Рубин» уже вышел в РПЛ. Если Рахимов ничего в команде не испортит, то на 99 процентов казанцы уже в премьер-лиге», — добавил экс-игрок.

На данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 47 очков за 26 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-rahimov-ne-umeet-stroit-atakuyushhij-futbol-rubinu-budet-tyazhelo/
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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