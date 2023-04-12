Билялетдинов назвал парадоксом отставку Уткульбаева из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на увольнение Юрия Уткульбаева с поста главного тренера казанской команды.

«Это какой-то парадокс. При Юрии Уткульбаеве команда не проиграла ни одной игры. И чтобы увольнять за такие результаты, у руководства «Рубина» должны быть очень веские причины. Все-таки 4 ничьих — это не повод для такой отставки. Мне это совершенно непонятно. Уткульбаев в клубе работает очень давно, при мне он руководил дублем, и мы с ним отлично ладили. Мне импонирует его футбол. Юрий очень профессиональный и вдумчивый тренер. На мой взгляд, он был самым подходящим тренером для «Рубина» — и это подтверждалось на деле, команда не проигрывала. Может быть, не устраивал перспективный план, может быть, не устроил рисунок игры. Но под новый сезон, который команда наверняка начнет в РПЛ, будут усиления. Так что увольнение Уткульбаева для меня загадка», — цитирует Билялетдинова RT.

12 апреля «Рубин» объявил об уходе Уткульбаева с поста главного тренера. Специалист возглавлял команду с 15 ноября 2022 года. Новым главным тренером казанского клуба назначен Рашид Рахимов.

На данный момент «Рубин» занимает второе место в первой лиге, набрав 47 очков в 26 играх.