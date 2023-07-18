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Сегодня, 21:08

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев поддержал идею переименовать стадион Исинбаевой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что согласен с необходимостью переименовать стадион имени Елены Исинбаевой.

«Полностью согласен с предложением переименовать стадион. Потому что такое выступление демонстрирует соответствующее отношение к стране. Кроме того, за все это время Исинбаева появилась здесь лишь однажды. Раз уж твоим именем назван стадион, можно было бы и еще приехать. Это дело личное, у каждого своя жизнь. Один хочет жить на красивых островах у моря, а другой — на родине, как бы ни складывалась ситуация. Вот именами вторых и надо называть стадионы, улицы, бульвары. У нас в регионе хватает достойных людей, чье имя могла бы носить арена. Например, заслуженный борец Станислав Гаджиев, который в свое время возглавлял профсоюз, отстоял этот стадион», — приводит слова Гаджиева РИА «Новости».

18 июля МОК сообщил, что Исинбаева соответствует критериям участия в мероприятиях организации, так как она не имела контракта с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала СВО.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Юсупу Умавову и министерству спорта республики переименовать городской легкоатлетический стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом.

41-летняя Исинбаева завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В том же году она была избрана в комиссию спортсменов МОК.

Источник: РИА Новости
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Елена Исинбаева
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