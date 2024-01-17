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Сегодня, 16:40

Президент «Торпедо» оценил вероятность выхода команды в РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин в интервью «СЭ» обозначил задачи команды на вторую часть чемпионата.

— Кстати, ваш предшественник Савин пообещал болельщикам «Торпедо», что пробежит марафон, если команда не пробьется в РПЛ. Что пообещаете им вы?

— Что можно обещать? Бежать марафон? Это не спасет наших болельщиков от разочарования, если команда не выйдет в РПЛ. Нужно отмести всякие сомнения и мысли о возможной неудаче! Повторю: мы должны просто исключить вариант, при котором не решим задачу.

— А перед Кононовым и командой жестко стоит задача вернуться в РПЛ уже в этом сезоне?

— Я сегодня сказал игрокам на первом собрании, что впереди нас ждет 14 финалов. Мы не должны их проиграть! А дальше уже Господь управит. Потому что даже если мы одержим 14 побед, а наши конкуренты тоже будут набирать очки, мы чисто математически можем их просто не догнать. Это, что называется, вопрос обстоятельств, которые от нас могут не зависеть. Поэтому мы ставим перед тренером и футболистами максимальную задачу. А там уже — как сложится.

Олег Кононов и&nbsp;Александр Волнушкин. «Кононов — один из лучших тренеров в России. Наша цель — 14 побед в 14 турах». Интервью нового президента «Торпедо»

— У Кононова контракт с клубом рассчитан на 2,5 года. Если в этом сезоне «Торпедо» не выйдет в РПЛ, он, получается, продолжит работу в команде, чтобы пробиться в элитный дивизион со второй попытки?

— Раз контракт подписан на 2,5 года, значит, мы доверяем этому тренеру в долгосрочной перспективе.

— Но решить задачу с первого раза будет не так-то просто. Сейчас отставание от второго места — 9 очков, от четвертого — 8.

— Мы прекрасно это понимаем. Поэтому главная задача — не смотреть на то, что происходит с нашими конкурентами, а выиграть свои 14 туров.

— А кто главный конкурент «Торпедо»?

— Знаете, после зимней паузы все обнуляется. Все зависит от подготовки на сборах. Не исключаю, что мы увидим сюрпризы в весенней части первенства.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
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