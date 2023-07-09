Президент «Торпедо» Савин назвал главную задачу клуба на новый сезон

Сегодня, 15:03
Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о задаче, которая стоит перед командой на предстоящий сезон.
«Задача — выйти [в РПЛ]. С какого места, непринципиально», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.
Также он ответил на вопрос, доволен ли трансферной кампанией клуба.
«Мы довольны, но она еще не завершена. Клуб подписывает тех игроков, которых хотел», — добавил Савин.
По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.