Президент «Торпедо» Савин назвал главную задачу клуба на новый сезон

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о задаче, которая стоит перед командой на предстоящий сезон.

«Задача — выйти [в РПЛ]. С какого места, непринципиально», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Также он ответил на вопрос, доволен ли трансферной кампанией клуба.

«Мы довольны, но она еще не завершена. Клуб подписывает тех игроков, которых хотел», — добавил Савин.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.