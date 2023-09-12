Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:29

Президент «Торпедо» Савин о завершении карьеры Рязанцева: «Еще до начала чемпионата обсуждали различные варианты»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал «СЭ», как принималось решение о назначении Александра Рязанцева на должность спортивного координатора клуба.

«Мы с Александром еще до начала чемпионата обсуждали различные варианты. Как только он принял это решение [о завершении карьеры футболиста — прим. «СЭ"], мы с ним сели и поговорили, согласовали с советом директоров позицию и функционал и очень просто договорились. Саша на одну игру был в заявке, а сейчас уже был на скамейке запасных на другой должности», — сказал Савин «СЭ».

37-летний Рязанцев выступал за «Москву», «Рубин», «Зенит», «Амкар», «Химки» и «Торпедо». Рязанцев является трехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.

7 сентября футболист объявил о завершении карьеры футболиста.

Александр Рязанцев (футбол)
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
Тренер Горбачевой Федченко рассказала, как искали сбежавшую фигуристку
Призеры Игр Дружбы получат олимпийские призовые. Россия зазывает гостей
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
10
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 - : -
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 - : -
18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григорян: «С первого дня как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня»