Президент «Торпедо» Савин о завершении карьеры Рязанцева: «Еще до начала чемпионата обсуждали различные варианты»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал «СЭ», как принималось решение о назначении Александра Рязанцева на должность спортивного координатора клуба.

«Мы с Александром еще до начала чемпионата обсуждали различные варианты. Как только он принял это решение [о завершении карьеры футболиста — прим. «СЭ"], мы с ним сели и поговорили, согласовали с советом директоров позицию и функционал и очень просто договорились. Саша на одну игру был в заявке, а сейчас уже был на скамейке запасных на другой должности», — сказал Савин «СЭ».

37-летний Рязанцев выступал за «Москву», «Рубин», «Зенит», «Амкар», «Химки» и «Торпедо». Рязанцев является трехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.

7 сентября футболист объявил о завершении карьеры футболиста.