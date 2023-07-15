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Сегодня, 22:27

Президент «Торпедо» Савин: «Лужники» — стадион, который полностью соответствует амбициям клуба»

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Сергеем Жуковым рассказал о встрече с болельщиками клуба.

— Была встреча с болельщиками. Надо ли чаще проводить такие встречи?

— Они должны быть регулярные.

— Планируется ли в ближайшее время?

— Только одна пока была. Только закончили. Надо смотреть.

— Вы приняли решение продолжать выступать на стадионе «Лужники», почему было принято такое решение? Как дорого клубу это обходится, с учетом того, что вы выступаете в первой лиге?

— Стоимость не меняется от этого. Спасибо «Лужникам». Они максимально идут навстречу, максимально лояльны. Это стадион, на котором можно создать атмосферу. Который полностью соответствует амбициям клуба. На котором болельщикам удобно поддерживать свою команду.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
0
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