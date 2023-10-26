ФНЛ: расписание и трансляции матчей 16-го тура Мелбет-Первой лиги

26 октября, 18:30
Матчи 16-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 27 и 28 октября. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала всех матчей — московское.
«Алания» — «Арсенал» — время начала матча — 16:30
Трансляции: Матч Премьер, VK Видео, Кинопоиск
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«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец» — время начала матча — 7:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Енисей» — «КАМАЗ» — время начала матча — 11:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Сокол» — «Акрон» — время начала матча — 14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Волгарь» — «Родина» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Шинник» — «Торпедо» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Кубань» — «Черноморец» — время начала матча — 16:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Нефтехимик» — «Тюмень» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Химки» — «Динамо» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
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