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Мелбет-Первая Лига

26 октября, 18:30

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 16-го тура Мелбет-Первой лиги

Опубликовано расписание 16-го тура Мелбет-Первой лиги
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Динамо-Махачкала».
Фото ФК «Динамо-Махачкала»
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Матчи 16-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 27 и 28 октября. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала всех матчей — московское.

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 27 и 28 октября

27 октября, пятница

«Алания» — «Арсенал» — время начала матча — 16:30
Трансляции: Матч Премьер, VK Видео, Кинопоиск

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28 октября, суббота

«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец» — время начала матча — 7:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Енисей» — «КАМАЗ» — время начала матча — 11:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Сокол» — «Акрон» — время начала матча — 14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Волгарь» — «Родина» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Шинник» — «Торпедо» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Кубань» — «Черноморец» — время начала матча — 16:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Нефтехимик» — «Тюмень» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Химки» — «Динамо» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

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Первая лига
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