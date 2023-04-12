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Сегодня, 20:14

Рианчо: «Я считаю, что российским футбольным людям не хватает терпения»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что думает о назначении Рашида Рахимова главным тренером «Рубина».

«Да, мне уже сказали, что Рахимов подписал контракт с «Рубином». В последнее время я не следил за его работой, но помню, что он мог возглавить «Крылья Советов». У него есть опыт работы в российских лигах, но в настоящее время я не знаю ничего о его карьере», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Рианчо.

Также он прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Я думаю, что это большая потеря для клуба. Я считаю, что российским футбольным людям не хватает терпения», — добавил специалист.

12 апреля стало известно о том, что Рахимов возглавил «Рубин». На данный момент казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 47 очков за 26 туров.

Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» 10 апреля. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005082889_riancho_popadanie_spartaka_v_troyku_-_horoshiy_rezultat
Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Курбан Бердыев
Рауль Рианчо
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