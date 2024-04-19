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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:30

«Родина» — «Химки»: смотреть трансляцию матча ФНЛ

Матчи первой лиги «Родина» — «Химки» пройдет 19 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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19 апреля «Родина» в Москве примет «Химки» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги. Игра на стадионе «Сапсан Арена» начнется в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Родина» — «Химки» пройдет по подписке на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 20.55 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния 28-го тура ФНЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Родина» с главным тренером Франком Артигой находится на пятой строчке в турнирной таблице первой лиги с 44 очками после 26 туров. «Химки» с Андреем Талалаевым находятся на третьем месте с 45 баллами после 26 матчей.

Матчи Мелбет-Первой лиги также показывают бесплатно в официальном сообществе чемпионата в соцсети «ВКонтакте».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Химки
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