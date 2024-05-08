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Сегодня, 11:37

«Родина» попросила ЭСК рассмотреть эпизод с голом нападающего «Арсенала» Баркова

Константин Белов
Корреспондент
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«Родина» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча 31-го тура первой лиги против «Арсенала» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Родина» попросила разобрать эпизод с засчитанным голом нападающего «Арсенала» Дмитрия Баркова на 3-й добавленной к матчу минуте. Клуб оспаривает решение арбитров засчитать гол, несмотря на игру форварда туляков рукой при обработке мяча.

«Родина» после 30 матчей занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков. «Арсенал» идет на четвертой строчке, имея в активе 48 очков.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
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