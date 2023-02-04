Роман Павлюченко решил не подписывать контракт с «Уфой»

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что решил не подписывать контракт с «Уфой».
2 февраля 41-летний форвард сообщил, что может подписать соглашение с клубом на один матч и принять участие в игре уфимцев в Кубке России против «Ахмата».
«Мы разговаривали с Шамилем Газизовым по контракту, даже договорились на хороших условиях. Но по ряду причин мы решили отпустить эту ситуацию. Слишком мало времени до матча осталось, нужно набирать форму, тренироваться с командой и быть очень готовым к Кубку России. У нас нет такого количества времени, чтобы я смог подготовиться и помочь команде. Очень благодарен Шамилю Газизову, что предложил такую возможность, но мы поняли, что это слишком спонтанное решение, которое могло бы не оправдаться. Времени слишком мало. Наделали шума, многие могли на меня ставить большие надежды, но условия для оправдания этих надежд для меня были сложными. «Уфа» будет играть без меня.
Буду ли пытаться все-таки еще поиграть где-то? Пока в планах нет такого. Я завершил карьеру, а история с «Уфой» была слишком спонтанной. Буду развивать свою футбольную школу, помогать молодым футболистам», — приводит Sport24 слова Павлюченко.
Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года. Форвард выступал за ногинский клуб «Знамя» и получил восьмиматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение, после чего решил уйти из футбола.
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