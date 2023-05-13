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Сегодня, 19:56

«Рубин» обыграл «Акрон» в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» дома обыграл «Акрон» в матче 31-го тура первой лиги — 3:2.

Голами в составе казанской команды отметились Рустамжон Ашурматов, Мераби Уридия и Джоэль Фамейе. За клуб из Тольятти забили Руслан Апеков и Дмитрий Сасин. Все голы были забиты в первом тайме.

«Рубин» набрал 62 очка и теперь отрыв от первого места, которое занимает «Балтика», составляет 2 балла. «Акрон» находится на 12-й строчке (39).

Россия. ФНЛ. 31-й тур
13 мая, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:2
Акрон

В другом матче «Родина» на выезде обыграла «Нефтехимик» со счетом 5:1.

Московская команда находится на пятой строчке в таблице первой лиги с 45 очками, «Нефтехимик» — на 11-й (40).

Россия. ФНЛ. 31-й тур
13 мая, 17:30. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:5
Родина
ФК Акрон
ФК Нефтехимик
ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
2
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