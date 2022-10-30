«Рубин» ушел от поражения в матче «Балтикой». Команда Слуцкого отыгралась с 0:2

Сегодня, 16:55
«Рубин» дома сыграл вничью с «Балтикой» в матче 16-го тура первой лиги — 3:3.
В составе казанцев забивали Дмитрий Кабутов, Егор Тесленко и Виталий Лисакович.
У «Балтики» отметились Гедеон Гузина (дубль) и Иван Остоич.
«Рубин» остался на 5-м месте с 27 очками. «Балтика» сыграла вничью в четвертом матче подряд и занимает второе место с 29 очком.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования