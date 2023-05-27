«Рубин» ищет футболистов на три позиции для усиления под РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, какие позиция клуб хочет усилить перед возвращением в РПЛ.

«Будем искать игроков под усиление. В каждую позицию центральной оси нам нужен игрок. Наверное, и нападающий, и опорный полузащитник и центральный защитник. Пока работаем. Материал есть, смотрим, разбираем», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент «Рубин» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги, имея в своем активе 65 очков. Команда обеспечила себе выход в РПЛ.