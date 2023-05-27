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Сегодня, 14:38

«Рубин» ищет футболистов на три позиции для усиления под РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, какие позиция клуб хочет усилить перед возвращением в РПЛ.

«Будем искать игроков под усиление. В каждую позицию центральной оси нам нужен игрок. Наверное, и нападающий, и опорный полузащитник и центральный защитник. Пока работаем. Материал есть, смотрим, разбираем», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент «Рубин» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги, имея в своем активе 65 очков. Команда обеспечила себе выход в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rubin-ishhet-futbolistov-na-tri-pozitsii-dlya-usileniya-pod-rpl/
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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