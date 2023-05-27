«Краснодар-2» в гостях разгромил «Волгарь»

«Краснодар-2» в гостях разгромил «Волгарь» в матче 33-го тура первой лиги — 3:0.

В составе краснодарской команды забили Данил Карпов, Давид Кокоев и Дмитрий Кучугура.

«Краснодар-2» располагается на 18-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 28 очков за 33 матча.

«Волгарь» находится на 9-й строчке с 44 очками.

«Родина» в гостях с минимальным счетом обыграла ульяновскую «Волгу» — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Иван Тимошенко, который отличился на 1-й минуте матча.

«Енисей» в гостях обыграл «Кубань» — 2:0. Автором забитых мячей стали Никита Глушков и Егор Иванов.

«Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск» — 1:0. Гол забил Артем Кулишев на 83-й минуте матча.