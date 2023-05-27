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Сегодня, 18:59

«Краснодар-2» в гостях разгромил «Волгарь»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Краснодар-2» в гостях разгромил «Волгарь» в матче 33-го тура первой лиги — 3:0.

В составе краснодарской команды забили Данил Карпов, Давид Кокоев и Дмитрий Кучугура.

«Краснодар-2» располагается на 18-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 28 очков за 33 матча.

«Волгарь» находится на 9-й строчке с 44 очками.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
27 мая, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
0:3
Краснодар-2

«Родина» в гостях с минимальным счетом обыграла ульяновскую «Волгу» — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Иван Тимошенко, который отличился на 1-й минуте матча.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
27 мая, 17:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:1
Родина

«Енисей» в гостях обыграл «Кубань» — 2:0. Автором забитых мячей стали Никита Глушков и Егор Иванов.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
27 мая, 17:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:2
Енисей

«Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск» — 1:0. Гол забил Артем Кулишев на 83-й минуте матча.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
27 мая, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:0
СКА-Хабаровск
Футбол
Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Волгарь
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