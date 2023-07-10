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Сегодня, 15:50

Рыков считает, что «Родине» нужно иметь хорошую инфраструктуру для выхода в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Родины» Владимир Рыков рассказал, сколько времени владелец московского клуба Сергей Ломакин уделяет команде.

«Владелец «Родины» очень много времени уделяет клубу и любит футбол. Все что нужно команде, она получает. «Родина» только прогрессирует», — цитирует Metaratings.ru слова Рыкова.

Также он оценил потенциал «Родины» выйти в РПЛ в предстоящем сезоне.

«Здесь я не могу делать какие-то прогнозы. У «Родины» есть руководство клуба, у него надо спросить. Но я хочу пожелать ребятам удачи, чтобы они быстрее вышли в элитный дивизион. Для этого нужна инфраструктура. Пока у них нет своего стадиона и базы, посмотрим, как все это будет развиваться», — добавил экс-защитник.

По итогам сезона-2022/23 «Родина» получила право на участие в стыковых матчах, где потерпела поражение в двухматчевом противостоянии от «Пари НН» (2:3). В первом туре нового сезона московская команда сыграет с «Соколом». Матч пройдет 16 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/rykov-chtoby-rodina-vyshla-v-rpl-im-nuzhno-imet-khoroshuyu-infrastrukturu-265031/
Владимир Рыков
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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