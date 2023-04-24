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Сегодня, 19:50

Салтыков заявил, что его мотивирует пример Пиняева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков поделился мнением о своем сверстнике Сергее Пиняеве, который выступает за «Локомотив».

«Пересекался ли с Пиняевым? Да, но куда я только подтягивался, он уже имел вес, был основным игроком — что в сборной, что в основной команде «Чертаново» на сборах. Моего возраста в РПЛ мало футболистов играет. Это мотивирует, но зависти никакой нет. Просто хочется играть также и оказаться даже на более высоком уровне, чем они сейчас. Думаю, Пиняев — уникальный талант», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

На счету 18-летнего Пиняева 45 матчей в РПЛ, в которых полузащитник железнодорожников забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, футболист сыграл три матча за сборную России, отметившись в них одним забитым мячом.

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-o-pinyaeve-ego-primer-motiviruet-no-zavisti-net-khochetsya-okazatsya-dazhe-na-bolee-vysokom-urovne-245867/
Сергей Пиняев
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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