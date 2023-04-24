Профсоюз футболистов: «В «Шиннике» заверили, что дискриминации в отношении Галимова нет»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал слова главного тренера ярославского «Шинника» Вадима Евсеева.

«В клубе нас заверили, что никаких дискриминационных действий в отношении футболиста не предпринимается. Понятно, что слова тренера — это эмоции, но странно делать виновным одного футболиста. Футбол — командная игра, все допускают ошибки. Такую критику и в такой форме лучше не выносить из раздевалки. Готовы ли в случае необходимости помочь Галимову? Мы отслеживаем ситуацию и готовы, для этого и существуем. Наша задача как профсоюза футболистов — защита прав игроков. Но сейчас речь идет больше об эмоциональном выплеске тренера. Включать или не включать игрока в заявку на игру — это прерогатива тренера. Но если будут действия, которые будут нарушать права футболиста, тогда мы будем действовать», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Ранее Евсеев после результативной ошибки игрока в матче 28-го тура первой лиги против «Алании» (0:1) заявил: «Из-за одного разгильдяя мы проиграли, поэтому завтра этого разгильдяя в команде не будет».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. «Алания» идет третьей — 48 очков.