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Сегодня, 11:38

Агент Селюк: «К Скворцову есть интерес от клубов РПЛ, но мы хотим помочь «Химкам» вернуться»

Алина Савинова
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Дмитрий Селюк, агент защитника «Химок» и сборной Казахстана Льва Скворцова, рассказал о планах футболиста на новый сезон.

«Сейчас Лева отдыхает после успешных матчей в сборной Казахстана. Он там стал уже настоящим талисманом для Магомеда Адиева. К нему сейчас есть интерес от клубов РПЛ, но мы хотим помочь «Химкам» вернуться в премьер-лигу, хотя наш контракт с клубом истек. У меня хорошие отношения с хозяином клуба Туфаном Садыговым и главным тренером Андреем Талалаевым. Они поверили в Скворцова и дали возможность сыграть в премьер-лиге, где он очень хорошо показал себя. После отпуска мы рассчитываем подписать новый контракт с «Химками» и помочь клубу вернуться в РПЛ», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Скворцов перешел в «Химки» в начале 2023 года. 23-летний футболист сыграл в 8 матчах за подмосковную команду и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2022/23 «Химки» заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 30 матчах, и вылетели в первую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-k-skvorcovu-est-interes-ot-klubov-rpl-no-my-khotim-pomoch-khimkam-vernutsya-261518/
Футбол
ФК Химки
Дмитрий Селюк
Лев Скворцов
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