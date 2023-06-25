Игрок «Родины» Тимошенко: «Приятно, что меня признали открытием первой лиги, это никак не затуманивает сознание»

Форвард «Родины» Иван Тимошенко отреагировал на новость о том, что его признали игроком-открытием прошедшего сезона первой лиги.

«Мне очень приятно, что меня признали игроком-открытием сезона первой лиги. Меня это стимулирует дальше прогрессировать и становиться лучше. Это никак не затуманивает мое сознание, еще рано. Все только начинается», — цитирует Тимошенко Metaratings.ru.

В завершившемся сезоне 24-летний нападающий провел 30 матчей за «Родину» в ФНЛ, отметился 14 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист выступал в составе «Черноморца».