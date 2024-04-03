«СКА-Хабаровск» вернется на домашнюю арену 20 апреля

«СКА-Хабаровск» 20 апреля впервые в сезоне проведет домашний матч на Центральном стадионе имени Ленина, рассказал генеральный директор клуба Михаил Гусев.

С начала года «СКА-Хабаровск» не проводит домашние матчи на своей арене из-за технических проблем.

«У нас по техническим причинам стадион не может принимать домашние матчи, — цитирует Гусева ТАСС. — Сыграем с «Нефтехимиком» на стадионе «Кировец» [в Санкт-Петербурге], приведем поле в порядок, будем играть дома. Уже домашний матч с «Енисеем» в первой лиге проведем дома 20 апреля».