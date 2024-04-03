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Мелбет-Первая Лига

3 апреля, 20:07

«СКА-Хабаровск» вернется на домашнюю арену 20 апреля

Ана Горшкова
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» 20 апреля впервые в сезоне проведет домашний матч на Центральном стадионе имени Ленина, рассказал генеральный директор клуба Михаил Гусев.

С начала года «СКА-Хабаровск» не проводит домашние матчи на своей арене из-за технических проблем.

«У нас по техническим причинам стадион не может принимать домашние матчи, — цитирует Гусева ТАСС. — Сыграем с «Нефтехимиком» на стадионе «Кировец» [в Санкт-Петербурге], приведем поле в порядок, будем играть дома. Уже домашний матч с «Енисеем» в первой лиге проведем дома 20 апреля».

«СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очков после 24 матчей. Следующий матч команда проведет с «Нефтехимиком» 7 апреля.

Источник: ТАСС
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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