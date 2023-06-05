Собрание учредителей «Уфы» приняло отставку Газизова с поста генерального директора

На собрании учредителей «Уфы» была принята отставка генерального директора Шамиля Газизова, сообщила пресс-служба клуба.

Также сообщается, что 6 июня Газизов проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы.

Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год. С июля по декабрь 2020 года он работал на аналогичной должности в «Спартаке». В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в уфимском клубе.

«Уфа» с 32 очками заняла 16-е место в таблице первой лиги, вылетев по итогам сезона-2022/23 во вторую лигу. Год назад уфимцы вылетели из РПЛ.