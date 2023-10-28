28 октября, 23:50
На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликовали видеообзор матча 16-го тура «Сокол» — «Акрон» (2:0).
После этой игры «Акрон» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков. «Сокол» с 19 очками идет на 14-й позиции.
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