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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:56

«Алания» сыграла в нулевую ничью с «Соколом»

Руслан Минаев
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«Алания» на выезде сыграла в нулевую ничью с «Соколом» в матче 12-го тура первой лиги — 0:0.

Клуб из Владикавказа набрал 24 очка и занимает второе место в первой лиге. У «Сокола» — 18 очков и 6-е место.

«Алания» в следующем матче отправится в гости к «Химкам» 9 октября. «Сокол» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» 8 числа.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
02 окт, 19:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
0:0
Алания

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Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Сокол (Саратов)
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