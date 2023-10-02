«Алания» сыграла в нулевую ничью с «Соколом»

Сегодня, 20:56
«Алания» на выезде сыграла в нулевую ничью с «Соколом» в матче 12-го тура первой лиги — 0:0.
Клуб из Владикавказа набрал 24 очка и занимает второе место в первой лиге. У «Сокола» — 18 очков и 6-е место.
«Алания» в следующем матче отправится в гости к «Химкам» 9 октября. «Сокол» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» 8 числа.
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