Солтмурад Бакаев: «Рубин» только в начале пути»

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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился мнением о товарищеском матче с «Акроном» (4:2).
— Выиграли, каждый получил игровое время, — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба. — Ошибки будем разбирать, мы только в начале пути. Все видят, что у нас новая схема, новые игроки. Думаю, со временем будет лучше и лучше.
— Насколько тяжело было входить в матч после долгого перерыва между играми?
— Не так уж тяжело было. Мы прошли хороший период подготовки к этой игре. Были достаточно готовы, чтобы провести 45 минут на высоких скоростях.
Казанский клуб после 20 матчей занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.
«Рубин» проводит сбор в Турции. В следующем матче казанцы 21 января встретятся с болгарским клубом «Берое».
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