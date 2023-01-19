Солтмурад Бакаев: «Рубин» только в начале пути»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился мнением о товарищеском матче с «Акроном» (4:2).

— Выиграли, каждый получил игровое время, — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба. — Ошибки будем разбирать, мы только в начале пути. Все видят, что у нас новая схема, новые игроки. Думаю, со временем будет лучше и лучше.

— Насколько тяжело было входить в матч после долгого перерыва между играми?

— Не так уж тяжело было. Мы прошли хороший период подготовки к этой игре. Были достаточно готовы, чтобы провести 45 минут на высоких скоростях.

Казанский клуб после 20 матчей занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

«Рубин» проводит сбор в Турции. В следующем матче казанцы 21 января встретятся с болгарским клубом «Берое».