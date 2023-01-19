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Сегодня, 12:24

Солтмурад Бакаев: «Рубин» только в начале пути»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился мнением о товарищеском матче с «Акроном» (4:2).

— Выиграли, каждый получил игровое время, — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба. — Ошибки будем разбирать, мы только в начале пути. Все видят, что у нас новая схема, новые игроки. Думаю, со временем будет лучше и лучше.

— Насколько тяжело было входить в матч после долгого перерыва между играми?

— Не так уж тяжело было. Мы прошли хороший период подготовки к этой игре. Были достаточно готовы, чтобы провести 45 минут на высоких скоростях.

Казанский клуб после 20 матчей занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

«Рубин» проводит сбор в Турции. В следующем матче казанцы 21 января встретятся с болгарским клубом «Берое».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Солтмурад Бакаев
ФК Рубин (Казань)
0
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