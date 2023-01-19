Тульский «Арсенал» объявил об уходе Алиева

Полузащитник Камран Алиев покинул тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба команды. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

24-летний футболист стал игроком «Арсенала» летом 2022 года. В составе клуба Алиев провел 14 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Алиев — воспитанник «Химок». За подмосковную команду он провел 88 матчей и забил 15 голов.

«Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка.