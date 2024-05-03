Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:26

Бразильский футболист «Родины» дважды за весну подрался с одноклубниками

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

После матча 30-го тура первой лиги между «Тюменью» и «Родиной» (1:1) в раздевалке московской команды произошла драка между защитником Ориньо и хавбеком Русланом Фищенко, сообщает Legalbet.

По данным источника, 28-летний бразилец считает «Родину» трамплином для повышения в карьере, действуя на поле единолично, тем самым зачастую игнорируя одноклубников на поле. Поведение Ориньо не нравится основной части команды.

Также в марте этого года Ориньо подрался с хавбеком «Родины» Мухаммадом Султоновым. Тогда Султонов был отстранен от команды, а тренер в этом конфликте занял сторону Ориньо.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 10 матчах за «Родину», отдав один ассист. «Родина» после 30 туров идёт на пятом месте с 45 очками.

Источник: Legalbet
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Тюмень
3
Обсудить
Читайте также
Алькараса обвинили в организации договорных матчей
Романцев отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
Судья Карасев провалился, Семак жалуется на невезение, а армейцев спасет только победа в Кубке. Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Митрофанов: «Алания» никак не сможет выйти в РПЛ, у нее нет стадиона»