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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:48

Тренер «Акрона» Калешин сравнил систему российского футбола с троянским конем

Ана Горшкова
Корреспондент
Евгений Калешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин после поражения от «Волгаря» (0:1) в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги сравнил систему российского футбола с троянским конем.

– Я думаю, что мы ни в коем случае не заслужили поражения. Очень интересно, как судья увидел гол в наши ворота. Как он его сможет доказать и обосновать. Может быть, у него там глаз с биноклем. Но уже ладно, это прошло.

Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри. Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство. Меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов.

Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, и вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, если ты просто хорошо и честно играешь в России, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Но рано или поздно добро победит зло, – приводит слова Калешина Metaratings.ru.

– Какую систему вы имеете в виду? Судейскую?

– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, используется. Она такая непрозрачная. С ней надо бороться. Она как троянский конь.

 
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Ранее КДК РФС рассматривал поведение Калешина в матче 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Волгаря» (0:1), который использовал нецензурную брань в отношении официального лица. «Акрон» из-за поражения в этой игре покинул турнир.

«Акрон» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 34 очка в 19 махча. 27 ноября команда на выезде сыграет с «Аланией».

45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.

За время карьеры футболиста он играл за «Салют», «Черноморец», «Краснодар», «Аланию», «Крылья Советов», «Томь», «Шинник» и другие клубы. С «Томью» Калешин занял второе место в первом дивизионе и вышел в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
ФК Акрон
ФК Волгарь
Евгений Калешин
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