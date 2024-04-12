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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:50

В «Родине» отреагировали на возможный трансфер Дзюбы: «В теории и Роналду может присоединиться»

Зарина Халимхонова
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Пресс-служба «Родины» в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном трансфере нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Родина» готова приобрести форварда, если выйдет в РПЛ.

«В теории к «Родине» и Криштиану Роналду может присоединиться», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В этом сезоне Дзюба провел 23 матча за «Локомотив», в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024-го и будет автоматически продлен еще на год, если он сделает 10 результативных действий в РПЛ.

Артем Дзюба
Первая лига
ФК Родина
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