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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:26

Тренер «Родины» Артига: «По составу и уровню команды мы готовы к РПЛ»

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Главный тренер «Родины» Франк Артига считает, что его команда готова к выступлениям в РПЛ.

На данный момент московский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 44 очка в 27 матчах.

«Конечно, по составу и уровню команды мы готовы к РПЛ. Если брать последние 15 матчей, как я пришел в команду, то мы являемся лидерами, точно соответствуем уровню. Единственное, что нужно сделать, это проснуться на следующий день, играть так же, как играли, подряд побеждать в матчах, — цитирует Артигу ТАСС.

47-летний Артига возглавил «Родину» в октябре 2023 года. Под его руководством команда приняла участие в 17 встречах, одержала 10 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Источник: ТАСС
Первая лига
РПЛ
ФК Родина
Франк Артига
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