Три иностранных футболиста судятся с «Кубанью» в ФИФА

Футбольный агент Николай Пырнэу заявил, что трое иностранных игроков подали жалобу в ФИФА на действия российской «Кубани».

«Клуб просто договорился с ребятами и подставил их. У «Кубани» были подписаны контракты с тремя иностранными игроками. После этого они уволили гендиректора и сказали, что это были не контракты, а что-то другое, а прошлый гендиректор не имел полномочий. Это же ненормально, потому что на момент подписания контрактов он был гендиректором», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

По информации источника, речь идет о ганском игроке Дивайне Наа, сербе Неманье Анджелковиче и боснийце Амаре Бегиче. Эти футболисты не смогли перейти в «Кубань» прошедшей зимой.

На данный момент клуб из Краснодара занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка за 33 тура.