Тукманов назвал Бабурина сильным вратарем

Бывший президент «Торпедо» Москва Александр Тукманов прокомментировал возможный переход Егора Бабурина в состав автозаводцев.

«В «Торпедо» Бабурину гарантировано место в стартовом составе и игровая практика, поэтому он и выбрал этот клуб. Думаю, в контракте есть определенные условия, по которым Егор может перейти в команду РПЛ, если будет предложение. Тогда «Торпедо» будет обязано его отпустить. Для «Торпедо» Бабурин — это хороший вариант. Он сильный вратарь, будет набираться опыта», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 29-летний вратарь провел за «Торпедо» 23 матча, пропустил 49 мячей и четыре раза отстоял на ноль.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.