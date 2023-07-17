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Судейство

17 июля, 22:45

«Тюмень» — «Химки»: Кукуляк серьезно ошибся в пользу гостей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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В ходе матча 1-го тура первой лиги «Тюмень» — «Химки» (3:1) арбитр Евгений Кукуляк неверно оценил эпизод в штрафной площади, связанный с назначением пенальти.

На 40-й минуте он ошибочно наказал 11-метровым ударом нападающего «Тюмени» Илью Порохова, когда тот чиркнул своей ногой по левой ноге Александра Руденко. Химчанин специально поставил ногу «под» соперника и тем самым заработал шанс для своей команды сравнять счет.

Возможно, на 60-й минуте Кукуляк во второй раз ошибся в пользу «Химок», когда не наказал их 11-метровым ударом. К сожалению, показанные повторы не позволяют определить, куда попал мяч после удара Порохова — в отставленную левую руку Лео Андраде или в прижатую к груди правую. В момент контакта мяча с одной из рук обзор Кукуляку был перекрыт — он в любом случае не мог увидеть всех деталей.

Есть вопрос к судье и по оценке эпизода на 10-й минуте, когда он назначил пенальти в ворота гостей, но не применил дисциплинарные санкции к их футболисту Петару Голубовичу, сыгравшему рукой. Лишил тот оказавшегося перед воротами Виталия Шитова явной возможности забить гол или сорвал перспективную атаку? Если первое — следовало Голубовича удалить, второе — вынести ему предупреждение.

Россия. ФНЛ. 1-й тур
17 июл, 17:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
3:1
Химки

Первая лига
ФК Тюмень
ФК Химки
Евгений Кукуляк
3
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