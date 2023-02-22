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Сегодня, 10:48

В «Енисее» объяснили аренду полузащитника Ушатова из «Сочи»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание с полузащитником «Сочи» Кириллом Ушатовым арендного соглашения на вторую половину сезона-2022/23.

«Наш тренерский штаб хорошо знает возможности этого игрока. Считаем, что Кирил способен разнообразить и усилить атакующий потенциал «Енисея», — сказал Ивахов «СЭ».

Нынешний главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин знаком с 23-летним российским футболистом по совместной работе в «Твери» и «Сочи».

В нынешнем сезоне Ушатов 7 раз выходил на замену в матчах РПЛ и отметился 2 голевыми передачами.

Футбол
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