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Сегодня, 22:05

В «Рубине» заявили, что у клуба не осталось финансовых задолженностей

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал решение о снятии с казанского клуба запрета на регистрацию новых футболистов в связи с исполнением решений палаты Российского футбольного союза по разрешению споров.

«Все, что было в производстве у клуба, выплачено и урегулировано. Решением коллегии РФС мы довольны, других санкций и штрафов у «Рубина нет. Все задолженности выплачены», — заявил Айбатов Sport24.

20 февраля «СЭ» сообщил, что «Рубин» начал выплачивать долги перед посредниками. У клуба были задолженности перед 11 агентами и посредниками.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-21-v-rubine-otreagirovali-na-snyatiye-zapreta-na-registratsiyu-novykh-igrokov-vse-zadolzhennosti-vyplacheny
ФК Рубин (Казань)
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С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов