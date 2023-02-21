В «Рубине» заявили, что у клуба не осталось финансовых задолженностей

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал решение о снятии с казанского клуба запрета на регистрацию новых футболистов в связи с исполнением решений палаты Российского футбольного союза по разрешению споров.

«Все, что было в производстве у клуба, выплачено и урегулировано. Решением коллегии РФС мы довольны, других санкций и штрафов у «Рубина нет. Все задолженности выплачены», — заявил Айбатов Sport24.

20 февраля «СЭ» сообщил, что «Рубин» начал выплачивать долги перед посредниками. У клуба были задолженности перед 11 агентами и посредниками.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.