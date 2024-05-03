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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 22:32

В «Енисее» назвали избыточной дисквалификацию Тихонова за критику судьи Опейкиной

Руслан Минаев
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Заместитель директора «Енисея» по спортивной работе Михаил Комков прокомментировал пятиматчевую дисквалификацию главного тренера клуба Андрея Тихонова за критику работу судьи Веры Опейкиной.

«Мы не согласны с решением, будем подавать апелляцию, — цитирует Комкова ТАСС. — Со сроками сложно, потому что завтра игра, ближайший рабочий день в понедельник, а затем уже игра в среду, но постараемся оперативно все сделать. Конечно, неприятно, мы расстроились, ни в коем случае Андрей Валерьевич не был против женщин, лишь не согласен с решениями арбитра и все. Я считаю, что решение избыточное».

Ранее стало известно, что клуб подаст апелляцию на решение о дисквалификации.

После поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре Мелбет-Первой лиги Тихонов раскритиковал работу Опейкиной. Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину.

По словам Тихонова, на заседании КДК он озвучил, что не имеет никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам.

Источник: ТАСС
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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«Енисей» подаст апелляцию на пятиматчевую дисквалификацию Тихонова