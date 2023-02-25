0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:25

В «Енисее» рассказали, когда клуб сможет получить компенсацию за отмененный матч с «Оцелулом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Енисея» Алексей Ивахов ответил на вопрос «СЭ», когда клуб сможет получить компенсацию за отмененный матч с румынским «Оцелулом».

«Есть договор, акт выполненных работ с организатором. По истечению акта выполненных работ, мы его ожидаем, оплачиваем сумму. Думаю, на следующей неделе он появится. Мы ожидаем, во всяком случае. Надеюсь, что так и произойдет», — сказал Ивахов «СЭ».

Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле. Позднее стало известно, что встреча была отменена из-за вмешательства Федерации футбола Румынии, которая угрожала «Оцелулу» снятием с команды очков в таблице чемпионата страны.

«Енисей» требует компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмену матча.

Футбол
ФК Енисей
1
0
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Енисее» рассказали, кто должен выплатить компенсацию за отмененный матч с румынским «Оцелулом»