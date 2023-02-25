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Сегодня, 18:20

В «Енисее» рассказали, кто должен выплатить компенсацию за отмененный матч с румынским «Оцелулом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер «Енисея» Алексей Ивахов ответил на вопрос «СЭ» о компенсации за отмененный товарищеский матч с румынским «Оцелулом».

«Нам выплачивает организатор сборов. С клубом из Румынии мы изначально и не связывались. У нас есть организаторы сборов, которые с ними и взаимодействовали. Клубы напрямую не договариваются. У нас не состоялся матч, мы его планировали, выполнили все обязательства, подписали и поставили печать. В той ситуации, которая была, мы объявили организаторам, что они несут ответственность. Вот так дело обстоит», — сказал Ивахов «СЭ».

Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле. Позднее стало известно, что встреча была отменена из-за вмешательства Федерации футбола Румынии, которая угрожала «Оцелулу» снятием с команды очков в таблице чемпионата страны.

«Енисей» требует компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмену матча.

ФК Енисей
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