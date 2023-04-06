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Сегодня, 13:42

В «Енисее» сообщили, что врач команды спас пассажирку во время полета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал, что врач красноярского клуба Владимир Фомин оказал медицинскую помощь пассажирке во время полета команды в Санкт-Петербург в марте.

«Нам позвонили из авиакомпании, выразили благодарность, спросили, можно ли вручить нашему доктору Владимиру Владимировичу Фомину благодарственное письмо за то, что он оказал медицинскую помощь. Мы летели в Петербург, наш бортовой проводник спросил, есть ли кто-то из докторов в самолете, так как нужно оказать помощь пассажиру. Тогда стало плохо пассажирке, и он оказывал медицинскую помощь. Наш доктор Владимир Владимирович всегда откликается на такое, мы, честно говоря, уже привыкли к тому, что наш врач всегда участвует в оказании медицинской помощи. Наш врач такой скромный мужик, в этой ситуации так отреагировали, но для нас и для него это обыденно», — приводит слова Ивахова ТАСС.

«Енисей» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 43 очка в 25 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/17463327
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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