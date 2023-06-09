В полузащитнике «Кубани» Абдокове заинтересовано несколько команд РПЛ

Полузащитником «Кубани» Нури Абдоковым интересуются несколько команд РПЛ, сообщает Sport24.

По информации источника, среди них есть топ-клуб из первой пятерки чемпионата России, а также несколько команд второй восьмерки. Как отмечает источник, речь идет о «Сочи» и «Факеле».

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провел 33 матча в первой лиге, забил 11 голов и отметился 1 результативной передачей.

По итогам сезона-2022/23 чемпионата России в пятерке финишировали «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Ахмат».