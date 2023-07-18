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Сегодня, 16:13

В «Родине» надеются, что в ближайшее время запрет ФИФА на регистрацию новичков будет снят

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Пресс-атташе «Родины» Артем Лисовский прокомментировал «СЭ» информацию о запрете ФИФА на регистрацию новичков. Ранее об этом сообщало издание Metaratings.ru.

«Футбольный клуб «Родина» подтверждает, что в настоящий момент наложен запрет на регистрацию новых игроков, который касается как первой, так и второй команды. Это связано с тем, что словенский футбольный клуб «Браво» обратился с жалобой в ФИФА за задолженность по трансферному контракту защитника Мити Крижана.

Хотим особо подчеркнуть, что ФК «Родина» всегда выполняет свои финансовые обязательства. Задержка по трансферному платежу была связана с тем, что переводы в иностранной валюте из России в Европу существенно затруднены — Словения находится в недружественной по отношению к нашей стране юрисдикции.

Тем не менее ФК «Родина» предпринял все возможные усилия, чтобы избежать запрета ФИФА перед стартом сезона-2023/24. Нами были предложены различные законные способы расчета за трансфер Крижана, а также предоставлены личные гарантии руководства клуба. Однако «Браво» принял решение не дожидаться разрешения вопроса и занял иную позицию, настаивая, что средства должны быть на счетах клуба", — сказал Лисовский «СЭ».

Также в «Родине» сообщили, что вопрос находится в финальной стадии решения.

«В настоящий момент вопрос находится в финальной стадии решения. Средства от ФК «Родина» транзитом через один из европейский банков поступили на кредитный счет одного из словенских банков. Как только банк завершит верификацию платежа, изучив все необходимые документы, средства поступят на счет ФК «Браво». Ожидаем, что это произойдет в самое ближайшее время, после чего рассчитываем, что запрет ФИФА на регистрацию новых игроков будет снят», — добавил Лисовский.

ФК Родина
ФИФА
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