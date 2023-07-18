Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:24

Бесчастных — о желании футболистов играть в Европе: «Если ты не будешь лучшим в России, то никуда не уедешь»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер «Родины» Владимир Бесчастных высказался о нападающем своей команды Иване Тимошенко.

«Он прибавил, молодец. Есть хорошие качества, но все равно есть над чем работать», — приводит «РБ Спорт» слова Бесчастных.

Также тренер рассказал, как относится к желанию российских футболистов уехать в Европу.

«Если они не играют в больших командах в России, в Европу будет уехать тяжело. Но это желание я приветствую. Если человек мечтает уехать не просто в Европу, а в топ-5, это значит, что он хочет расти. Но опять-таки если ты не будешь лучшим здесь, то никуда не уедешь», — добавил он.

В первом туре нового сезона ФНЛ «Родина» обыграла «Сокол» со счетом 4:0. 24-летний Тимошенко отметился 2 забитыми голами в этой встрече.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-beschastny-h-privetstvuyu-zhelanie-igrat-v-evrope-no-chtoby-uehat-v-top-5-nado-by-t-luchshim-v-rossii/
Владимир Бесчастных
Футбол
Первая лига
ФК Родина
Обсудить
Читайте также
Фернандес: «У ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел»
В Америке опять подняли тему обмена Кузнецова из «Вашингтона». Кажется, это было бы хорошее решение для всех
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Родине» надеются, что в ближайшее время запрет ФИФА на регистрацию новичков будет снят