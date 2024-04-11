Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:19

Евдокимов стал новым главным тренером «Кубани»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Роберт Евдокимов назначен на должность главного тренера «Кубани», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 54 -летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Евдокимов уже возглавлял «Кубань» в сезоне-2021/22. Под его руководством команда провела 44 официальных матча, одержав 15 побед и 14 раз сыграв вничью.

Отмечается, что тренер уже приступил к подготовке команды к матчу 27-го тура Мелбет-Первой лиги с «КАМАЗом». На данный момент краснодарцы с 22 очками занимают 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

8 апреля «Кубань» объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Источник: https://t.me/pfckuban_official/7249
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
Роберт Евдокимов
0
Читайте также
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овчинников о Талалаеве: «Он в каждой команде все доказывает, как сейчас и в «Химках»