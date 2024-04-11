Евдокимов стал новым главным тренером «Кубани»

Роберт Евдокимов назначен на должность главного тренера «Кубани», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 54 -летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Евдокимов уже возглавлял «Кубань» в сезоне-2021/22. Под его руководством команда провела 44 официальных матча, одержав 15 побед и 14 раз сыграв вничью.

Отмечается, что тренер уже приступил к подготовке команды к матчу 27-го тура Мелбет-Первой лиги с «КАМАЗом». На данный момент краснодарцы с 22 очками занимают 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

8 апреля «Кубань» объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.