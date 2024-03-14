В «Родине» рассказали, что иностранцы команды адаптировались к погоде в России

Спортивный директор Алексей Зимин рассказал, что все иностранцы в команде уже адаптировались к российской погоде.

«Наш главный тренер — достаточно русский человек. Опыта жизни в России у него не было, но он легко адаптировался, у него высокий уровень стрессоустойчивости, в целом к зиме, другим нашим особенностям жизни. Нам вообще очень повезло с иностранцами: и Митья Крижан, и Уэсли Ната, который с нами достаточно давно, и сам Франко, и Хосе по своему типажу прям очень русские», — приводит слова Зимина ТАСС.

Командой руководит испанец Франк Артига, он тренирует москвичей с октября 2023 года.

После 22 туров первой лиги «Родина» занимает шестое место, набрав 34 очка. 18 марта московский клуб сыграет с «Кубанью».