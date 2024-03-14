Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

14 марта, 14:54

В «Родине» рассказали, что иностранцы команды адаптировались к погоде в России

Telegram Дзен

Спортивный директор Алексей Зимин рассказал, что все иностранцы в команде уже адаптировались к российской погоде.

«Наш главный тренер — достаточно русский человек. Опыта жизни в России у него не было, но он легко адаптировался, у него высокий уровень стрессоустойчивости, в целом к зиме, другим нашим особенностям жизни. Нам вообще очень повезло с иностранцами: и Митья Крижан, и Уэсли Ната, который с нами достаточно давно, и сам Франко, и Хосе по своему типажу прям очень русские», — приводит слова Зимина ТАСС.

Командой руководит испанец Франк Артига, он тренирует москвичей с октября 2023 года.

После 22 туров первой лиги «Родина» занимает шестое место, набрав 34 очка. 18 марта московский клуб сыграет с «Кубанью».

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Родина
Франк Артига
1
0
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калешин ввел штраф для игроков «Алании» за общение с агентами

Президент «Торпедо» назвал главную причину назначения Кононова на пост главного тренера