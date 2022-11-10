В «Рубине» ответили на вопрос о переходе Дзюбы

10 ноября, 14:45
Пресс-служба «Рубина» на запрос «СЭ» прокомментировала новости о возможном переходе Артема Дзюбы в казанский клуб. Ранее появились слухи, что для форварда казанский клуб — ключевой вариант.
«Какой вариант для Дзюбы приоритетный — это лучше спросить у Артема. Трансферное окно закрыто, поэтому сейчас нет смысла обсуждать эту тему.
У «Рубина» впереди еще три матча, а в воскресенье домашняя игра с «Енисеем». В клубе сконцентрированы только на предстоящих матчах», — сообщили в пресс-службе клуба.
7 ноября было объявлено о том, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования