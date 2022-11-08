Волженкин рассказал, может ли Дзюба стать игроком «Балтики»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, возможен ли переход форварда Артема Дзюбы в калининградский клуб.

«Сейчас мы не интересуемся нападающими. Эта позиция у нас укомплектована, в том числе лучшим на данный момент бомбардиром Первой лиги», — цитирует Metaratings Волженкина.

В гонке бомбардиров ФНЛ лидирует форвард «Балтики» Гедеон Гузина, забивший 8 мячей.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.