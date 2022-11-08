Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:06

Волженкин рассказал, может ли Дзюба стать игроком «Балтики»

Мария Гусева
Telegram Новости

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, возможен ли переход форварда Артема Дзюбы в калининградский клуб.

«Сейчас мы не интересуемся нападающими. Эта позиция у нас укомплектована, в том числе лучшим на данный момент бомбардиром Первой лиги», — цитирует Metaratings Волженкина.

В гонке бомбардиров ФНЛ лидирует форвард «Балтики» Гедеон Гузина, забивший 8 мячей.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-baltike-rasskazali-pochemu-klub-ne-interesuetsya-artemom-dzyuboy-1408073/
Артем Дзюба
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
1
0
Читайте также
Кучеров идет за новой наградой. Сможет ли лидер «Тампы» скинуть с престола Макдэвида?
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кашчелан назвал Аленичева сильным человеком и авторитетной личностью