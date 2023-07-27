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Сегодня, 20:13

В «Торпедо» заявили о доверии к Клотету

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о доверии руководства клуба к главному тренеру Жозепу Клотету.

«Жозеп наш тренер, мы ему полностью доверяем — как доверяли и в конце прошлого сезона. Он показывает своей работой, что это правильный выбор», — цитирует Савина «РБ Спорт».

46-летний испанец возглавил «Торпедо» в марте этого года. Под его руководством московский клуб вылетел из РПЛ.

В первых двух турах первой лиги «Торпедо» одержало две победы над махачкалинским «Динамо» (2:0) и «Химками» (2:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yaroslav-savin-torpedo-polnost-yu-doveryaet-klotetu/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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